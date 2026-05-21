В Одинцовском округе усилят взыскание долгов за ЖКУ

В Одинцовском округе обсудили меры по снижению просроченной задолженности жителей за коммунальные услуги. Совещание провел глава муниципалитета Андрей Иванов с участием прокуратуры, службы судебных приставов, МосОблЕИРЦ и управляющих компаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Андрей Иванов подчеркнул, что платежная дисциплина напрямую влияет на работу предприятий ЖКХ, подготовку к отопительному сезону и взаимодействие с поставщиками ресурсов. Он отметил, что показатель собираемости учитывается в подмосковном рейтинге администраций.

Просроченной считается задолженность свыше двух месяцев. Должникам начисляют пени, могут ограничить электроснабжение, подать иск в суд, запретить выезд за границу и наложить арест на имущество. Исполнительный сбор увеличен с 7 до 12%, дополнительно взыскиваются госпошлина и процент от суммы долга. Для жителей муниципальных квартир возможно выселение.

В округе ведется активная досудебная работа: уведомления направляют уже со второго дня просрочки, используются СМС и электронные рассылки, обзвоны и вручение претензий. Сбор платежей составляет 95–97%, однако общая сумма долга пока не снижается. В ближайшее время судебной работой планируют охватить 100% неплательщиков. Направление проектов судебных приказов позволило «Одинцовской теплосети» дополнительно взыскать более 70 млн рублей и сократить число счетов с долгами с 25 до 17 тыс.

В 2026 году в окружном отделе ФССП находилось около 7,1 тыс. производств на 438,5 млн рублей, более 3 тыс. дел на 135,5 млн рублей уже окончены. Для 2,5 тыс. жителей действует запрет на выезд за границу, направлено 15 тыс. постановлений о взыскании средств, в 994 случаях удержания производятся из зарплаты, по 49 делам арестовано имущество. До конца года планируется снизить дебиторскую задолженность на 25% за счет усиления досудебных мер и электронного взаимодействия с судами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя ситуацию с долгами управляющих компаний, подчеркнул, что так продолжаться не может.

«У нас 115 управляющих компаний нет в единой системе расчетов и они имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями на 430 млн. Одинцовский — 25 управляющих компаний, 112 млн задолженности. Красногорск — 20 управляющих компаний, и 94 млн задолженности. Химки — 14 управляющих компаний, и 90 млн задолженности. Ключевое, что я хочу донести: так дело не пойдет», — подчеркнул Воробьев.