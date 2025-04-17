В Одинцовском округе с 19 апреля начнут отключать отопление

В Одинцовском округе завершать отопительный сезон будут с 19 апреля. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Такое решение принято с учетом улучшения погодных условий и повышения среднесуточной температуры воздуха, что позволяет отключить системы отопления без вреда для жителей. Завершение отопительного сезона позволит снизить расходы на энергоресурсы и перейти к подготовке к летнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Отопительный сезон в Одинцовском округе завершаем 19 апреля. Полностью системы пока не отключаем — на следующей неделе могут быть холодные ночи. Будем реагировать по погодной ситуации», — сообщил Андрей Иванов.

При понижении среднесуточных температур ниже +8 градусов подача тепла — особенно в детские сады и больницы — может быть возобновлена. Например, в четверг, 17 апреля, в Одинцовском округе прогнозируют дожди, а к середине будущей недели дневные температуры и вовсе могут упасть до +12/+13 градусов, ночные — до +1/+3. Соответственно, в квартирах может быть прохладно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.