В Одинцовском округе оценили подготовку к отопительному сезону 2026–2027

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел совещание по готовности к отопительному сезону 2026–2027. Все котельные работают со 2 октября, отладку внутридомовых систем планируют завершить до 7 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В совещании участвовали руководители администрации, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. В округе насчитывается 262 социально значимых объекта и 2202 многоквартирных дома. К сезону подготовили 210 котельных, 135 центральных тепловых пунктов, 102 водозаборных узла, более 560 км теплосетей, 3603 электроподстанции и 2740 км газопроводов.

Андрей Иванов сообщил, что с 15 сентября по 1 октября все котельные успешно прошли пробные топки. Со 2 октября они подают тепло в штатном режиме. До 7 октября планируют завершить отладку внутридомовых систем и устранить локальное завоздушивание.

АО «Одинцовская теплосеть», опорная ресурсоснабжающая организация округа, отремонтировало более 2 км теплосетей и 6 котельных. В 12 котельных установили приборы учета расхода теплоносителя, подключенные к системе мониторинга областного правительства «ЖКХ Контур». Все котельные и центральные тепловые пункты компании оснащены датчиками давления и температуры теплоносителя.

Контакты единой аварийно-диспетчерской службы: АО «Одинцовская теплосеть» — +7 (495) 320-53-36, +7 (495) 150-51-20; АО «УЖХ» — +7 (495) 596-17-70, +7 (495) 646-17-56. До конца ноября работает чат-бот в МАХ по вопросам начала отопительного сезона.

Летом в зданиях ремонтировали и утепляли кровли, ремонтировали межпанельные швы, готовили входные группы, при необходимости меняли двери и оконные блоки.

Профильные заместители главы и руководители предприятий доложили о готовности организаций и объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Полностью подготовлены 113 объектов здравоохранения, 112 объектов культуры, 10 спортшкол и учреждений спорта. Из 231 объекта, обслуживаемого ХЭС, тепло пока не подано в 22 учреждения образования. Иванов поручил включить там отопление до 5 октября включительно, а управляющим компаниям — в ближайшую неделю оперативно реагировать на обращения о завоздушивании систем в домах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.