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В Одинцовском округе объявлен конкурс на строительство ВЗУ

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству водоводов и водоводных конструкций для обеспечения мероприятия по строительству водозаборного узла в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., д. Хлюпино.

Помимо строительства насосных станций и резервуаров запаса чистой воды с установкой фильтров-поглотителей проектом необходимо предусмотреть систему водоподготовки обеспечивающую очистку исходной воды до качества, соответствующего санитарным нормам и правилам.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.