В Одинцове за месяц вывезут 16 тысяч кубометров отходов

Вывоз крупногабаритного мусора с перевалочной базы на улице Зеленая продолжается в Одинцове. 19 мая ход работ проверил глава округа Андрей Иванов и поручил полностью очистить площадку в течение месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перевалочная база для крупногабаритных отходов работает с 2018 года. Сюда временно свозят строительные материалы с контейнерных площадок, сломанную мебель, порубочные остатки, старые автомобильные покрышки, обломки некапитальных объектов и другой мусор, который не вывозит техника регионального оператора. Бытовые отходы на объект не принимают.

Сейчас площадку расчищают две подрядные организации. Ежедневно самосвалы вывозят более 480 кубометров отходов и строительного боя — это восемь большегрузных сцепок. Всего предстоит убрать около 16 тысяч кубометров.

«Сейчас на объекте работают 10 сотрудников „Одинцовского городского хозяйства“, задействованы два погрузчика, тракторы и техника подрядчиков. Порубочные остатки отправляют на переработку, покрышки складируют для производства резиновой крошки, которую затем используют на детских и спортивных площадках. Должны завершить очистку территории в середине июня», — подчеркнул Андрей Иванов.

Деятельность базы ведется на основании бессрочной лицензии и согласования СЭС. Ежегодно объект проверяет министерство экологии и природопользования Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.