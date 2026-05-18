В Одинцове школьники отработали действия энергетиков на макете сети

Практическая тренировка для восьмиклассников «Школы юного энергетика» прошла 15 мая в лицее № 10 в Одинцове. Занятие на макете электросети провели специалисты Одинцовского филиала «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Занятие организовали для учеников, которые обучаются в «Школе юного энергетика». Макет электросети лицеисты ранее собрали самостоятельно. Наставники смоделировали технологические нарушения, а школьники отработали действия оперативного персонала электросетевой организации.

Под контролем специалистов оперативно-диспетчерской группы Одинцовского производственного отделения «Мособлэнерго» учащиеся вывели трансформатор из работы и вновь подключили его, реконструировали поврежденный кабель с применением специальных муфт, а также решили задачу по подключению к дизельной электростанции для обеспечения потребителей электроэнергией при неисправности питающего центра. Тренировку максимально приблизили к реальным условиям.

Руководит проектом начальник ремонтно-строительного участка Одинцовского филиала «Мособлэнерго» Александр Балахонцев. В 2025 году «Школе юного энергетика» исполнилось 10 лет. За это время ее воспитанники становились призерами областных и Всероссийских олимпиад и интеллектуальных конкурсов. Три проекта лицеистов получили премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье», в том числе интеллектуальная система управления наружным освещением, которую тестируют в Одинцовском и Красногорском филиалах компании. Сейчас пять выпускников школы обучаются в Московском энергетическом институте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.