В Одинцове проверили качество водоснабжения дома

По поручению министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ГКУ МО «МОС АВС» проверили параметры холодного водоснабжения (ХВС) в многоквартирном доме № 1а на улице Молодежной в Одинцове, передает пресс-служба ведомства.

Для получения объективной информации о качестве водоснабжения и проверки давления было проведено комиссионное обследование качества ХВС на вводе в дом, вода визуально прозрачная, без взвеси и посторонних запахов, давление на вводе в дом занижено.

В жилых помещениях вода визуально прозрачная, без взвесей и посторонних запахов. При этом давление воды в точке водоразбора отсутствует.

По данным жителей ухудшение давления в системе ХВС наблюдается с сентября по настоящее время.

На основании результатов проверки администрации Одинцовского городского округа рекомендовано организовать совместно с АО «Одинцовская Теплосеть» проверку параметров давления ХВС на выходе от водозаборного узла и выявления причин заниженного давления на вводе в дом. Взять на контроль организацию мероприятий по увеличению напора на вводе в дом до нормативных требований. Своевременно реагировать на обращения граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.