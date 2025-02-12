В Одинцове прошло совещание по повышению надежности электроснабжения

Глава Андрей Иванов провел совещание по повышению надежности электроснабжения в Одинцовском округе. Участие в нем принимали руководители электросетевых и управляющих компаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории муниципалитета остается несколько сложных объектов, где происходит наибольшее количество отключений электричества. В их числе — Ромашково, Новая Трехгорка, ЖК «Гусарская баллада» и «Одинцово-1». Несмотря на то, что удается не допускать длительных перебоев в электроснабжении, повышение его надежности остается в числе наиболее актуальных задач.

После вмешательства прокуратуры Одинцовскому филиалу АО «Мособлэнерго» удалось заключить договор на оперативно-техническое обслуживание сетей с ООО «Ронд Плюс» в ЖК «Ромашково». Теперь энергетики на законных основаниях занимаются устранением аварий. Одновременно идет плановое обслуживание и выявляется поврежденное оборудование, требующее замены. Следующие шаги — модернизация местных электросетей и подключение Ромашково к питающей станции (ПС-64) «Барвиха». Сделать это планируется до конца 2026 года.

Улучшение качества электроснабжения в Новой Трехгорке зависит от подключения микрорайона к двум новым кабельным линиям от ПС «Мамоново». Дополнительные места для крепления уже получены. Обе линии сечением 240 кв. мм планируется проложить уже в текущем году. Об этом сообщил директор Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» Роман Крылов. Ситуация с отключениями электричества в ЖК «Одинцово-1» менее сложная — здесь скачки по большей части непродолжительны и вызваны технологическими переключениями, а не авариями, и находятся в зоне ответственности генерирующих компаний. Глава округа потребовал от поставщика электроэнергии, АО «МСК Энерго», обратиться к своим партнерам и в ближайшее время исправить положение.

Сразу 4 сбоя в подаче электроэнергии произошли с начала года в ЖК «Гусарская баллада». Самый значительный из них произошел из-за механического повреждения линии. Неустановленные лица без согласования с АО «Мособлэнерго» попытались вкопать на территории микрорайона металлоконструкции и перебили силовой кабель. Из-за аварии отключилась не только «Баллада», но и другие населенные пункты, запитанные от него. Линию оперативно восстановили, но во время переключения на резервный источник ЖК оставался без света. В настоящее время ведется поиск виновных, действия которых могли поставить под угрозу жизни жителей.

Еще одна проблема, сохраняющаяся в «Гусарской балладе», — принадлежность вводов электричества в жилые дома. Только в пяти из 26 МКД они находятся на балансе АО «Мособлэнерго». Другие остаются в конкурсной массе бывшего застройщика-банкрота, являются практически бесхозными и не могут обслуживаться муниципалитетом. Андрей Иванов поручил решить эту задачу.

«Прошу правовой блок проработать вариант с объявлением вводов бесхозяйным имуществом. Если нормального диалога с конкурсным управляющим не получится — пойдем через судебную процедуру. Как только мы выйдем с таким заявлением в суд, то получим возможность эксплуатировать их силами», — отметил глава округа.

Также на совещании обсудили повышение надежности электроснабжения в Городке-17 и деревне Зайцево. Очередное совещание, посвященное данному вопросу, пройдет в администрации в апреле.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.