В Одинцове пройдет открытая лекция «Управление инфраструктурой: эффективный диалог»

В рамках магистерской программы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» на базе МГИМО состоится онлайн-лекция по успешной коммуникации в области управления городской инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спикером выступит руководитель комитета семей воинов Отечества, член координационного совета ассоциации председателей советов МКД Юлия Белехова.

На лекции участники узнают, как выстроить бесконфликтную конструктивную коммуникацию и учесть интересы сотрудников и коллег в управлении городской инфраструктурой.

Дата: 10 апреля в 19:00

Формат: онлайн-трансляция на официальных ресурсах МГИМО

Для участия необходимо пройти электронную регистрацию.

Темы, которые будут обсуждаться на лекции, охватывают современные подходы к управлению инфраструктурой, развитию территорий и практическим кейсам из реальной практики. Это отличная возможность для обмена мнениями, обсуждения актуальных вопросов и получения новых знаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.