В Одинцове модернизируют более 40 километров теплосетей

В 2025 году на территории Одинцовского округа запланировано масштабное обновление уже действующих теплосетей, а также строительство новых. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в марте стартовала реконструкция участков тепловых сетей в поселке Старый Городок — к октябрю здесь модернизируют более 3 километров коммуникаций. В этом же месяце завершится обновление сетей в Звенигороде и Кубинке.

Строительство участка тепловой сети между Котельной № 1 и Котельной № 2 продолжается в Больших Вяземах — к сентябрю на объекте появится 210 метров новых сетей. К четвертому кварталу обновят и тепловые сети в поселке Барвиха — реконструкция коснется более одного километра тепловых сетей.

Кроме того, в этом году в Одинцовском округе построят 4 блочно-модульные котельные, а в 8 действующих проведут капремонт. Также обновят 3 центральных тепловых пункта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.