В Обухово Богородского округа завершили капитальный ремонт котельной №2

В поселке Обухово Богородского округа завершили капитальный ремонт котельной №2, которая обслуживает 28 многоквартирных домов и социальные объекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе продолжается модернизация системы ЖКХ и капитальный ремонт инженерных сетей в рамках государственных программ. В поселке Обухово завершили капитальный ремонт котельной №2 по адресу: ул. Комбинат, д. 21а. Работы начались в декабре прошлого года.

В ходе ремонта обновили котел ДКВР-10/13, заменили горелки и оборудование КИПиА. К котельной подключены 28 многоквартирных домов, детский сад МБОУ ЦО №23, реабилитационный центр несовершеннолетних, музыкальная школа, пожарное депо и водозаборный узел. Принятые меры повысили надежность теплоснабжения и предотвратили разрушение котла, выпущенного в 1983 году.

Также капитально отремонтировали центральный тепловой пункт котельной №2: заменили трубную часть подогревателей и сетевые насосы. Работы позволили повысить надежность системы теплоснабжения. В следующем году ремонт по госпрограмме продолжится на других объектах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.