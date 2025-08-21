сегодня в 16:27

В общежитии в Дубне завершают ремонт санузлов

В здании общежития в Дубне по адресу: ул. Энтузиастов, дом № 19 корпус 1 полностью меняют санузлы. Ремонт в общежитии уже пытались делать ранее: предыдущий подрядчик не справился и усилиями администрации его внесли в реестр недобросовестных. Сейчас работы идут активно: завершается демонтаж, на объекте постоянно есть рабочие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Дубны Максим Тихомиров вместе с сотрудниками профильных служб и депутатами посетил объект, чтобы оценить ход работ. На данный момент ремонт санузлов завершен на 60%, полностью выполнены работы в одном крыле здания.

«Жители наконец-то могут сказать: мы ждали, ждали и, наконец, дождались. Спустя годы у нас отремонтированные боксы, санитарные комнаты. Мы рады, пользуемся. Подрядчик всегда шел на контакт», — отметила одна из жительниц общежития Людмила Долгих.

Тихомиров отметил, что уже начались работы во втором крыле.

«Немного попрошу жителей набраться терпения, еще неделю будет идти демонтаж. Планируем, что подготовительные работы все закончим в сентябре, а в октябре уже закончим отделочные», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Всего в девятиэтажном здании отремонтируют 51 душевую и 51 туалет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.