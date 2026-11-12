В Новых Химках проверили содержание дома на Молодежной улице

Представители администрации, профильных служб и правоохранительных органов 11 ноября проверили содержание дома № 36 на Молодежной улице в Новых Химках. Навалов мусора и посторонних лиц в одном из проверенных помещений не обнаружили, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники выездной проверки осмотрели территорию дома № 36 на Молодежной улице и места общего пользования. Навалов мусора не выявили. По информации управляющей организации, уборка, обслуживание мусоропроводов и профилактическая обработка проводятся в плановом режиме.

Очередные мероприятия по санитарному содержанию дома запланированы на 12 ноября. Последнюю дератизацию провели 29 октября, следующая процедура пройдет до 30 ноября.

Участники проверки также оценили состояние подъездов и соблюдение порядка. Управляющей компании поручили привести одно из помещений в надлежащее состояние и урегулировать ситуацию с возможным пребыванием в нем посторонних лиц. На момент проверки их не обнаружили.

Санитарное содержание дома и состояние общедомовых помещений остаются на контроле профильных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.