В Новых Химках 12 марта начнет работу выездная администрация

12 марта выездная администрация начнет работу в Новых Химках. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Новогорск-Планерная, Молодежный проезд, дом 4 (школа «Флагман»). Чтобы оформить обращение, при себе необходимо иметь паспорт.

На встрече каждый житель сможет получить консультацию и обратиться к профильным службам по вопросам безопасности, ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства. Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.