В новом году в Реутове начнут модернизировать систему водоснабжения

В городском округе Реутов в 2025 году планируют капитально отремонтировать один из двух водозаборных узлов, сообщили в пресс-службе округа.

«Осмотрел объект перед стартом работ. Сейчас он работает без перебоев, обеспечивая надежное водоснабжение всей северной части города. Но оборудование нуждается в замене — его КПД уже не соответствует современным требованиям», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале.

Согласно планам, на объекте заменят оборудование, усилят фундамент, утеплят и облицуют фасад основного здания. Как результат, это позволит повысить энергетическую эффективность объекта и заложит потенциал для развития микрорайона. Кроме этого, обновленный ВЗУ обеспечит надежное водоснабжение всей северной части Реутова.

Здание водозаборного узла построено еще в 60 годах прошлого века и еще ни разу капитально не ремонтировалось.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.