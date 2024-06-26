В Ногинске завершена реконструкция контейнерной площадки

На территории Богородского городского округа продолжается работа по внедрению новых контейнерных площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Так, 31 мая администрация муниципалитета ввела в эксплуатацию обновленную площадку по адресу: г. Ногинск, ул. Октябрьская, д. 85. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Региональный оператор «Хартия» оборудовал площадку контейнерами для сортировки отходов синего и серого цветов по системе «Два Бака» и уже включил ее в график вывоза отходов.

Система раздельного сбора ТКО является обязательной для жителей Московской области. Синий контейнер предназначен для сухих и чистых отходов, а серый — для смешанных и пищевых.

С информацией о зонах деятельности региональных операторов можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор сообщал, что практику работы с проблемными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.



Однако предварительно необходимо изучить основные причины и самое главное — инструментарий, который позволит решить такие задачи, как поправить и как не допустить того или иного недоразумения, связанного с мусором.