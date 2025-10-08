В Ногинске устанавливают новую блочно-модульную котельную

В ночь на 7 октября в Ногинск на улицу Жарова доставили оборудование для новой блочно-модульной котельной. Объект мощностью 6 МВт возводится в рамках государственной программы и предназначен для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных домов города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время на площадке ведутся активные строительно-монтажные работы. Специалисты приступили к установке кровли, завершают монтаж внутриплощадочных сетей и обвязку котлов. Следующим этапом станут пуско-наладочные работы. Параллельно подготавливается пакет документов для сдачи объекта в Мособлгаз и Ростехнадзор.

Подрядчиком выступает организация, имеющая успешный опыт строительства более 200 котельных на территории Московской области и хорошо зарекомендовавшая себя в других регионах страны.

Новая котельная состоит из 8 блоков. Модернизация теплоснабжающей инфраструктуры позволит освободить ногинское предприятие «Прибор» от непрофильной нагрузки по теплоснабжению населения.

В этом году в Богородском городском округе в эксплуатацию будут введены две новые блочно-модульные котельные: в микрорайоне Вишняковские Дачи в Электроуглях и в Ногинске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.