В Ногинске Подмосковья отремонтируют крышу дома 1960 года

Капитальный ремонт скатной крыши трехэтажного дома № 8 продолжается в поселке Новостройка в Ногинске Подмосковья. Работы выполнены наполовину, завершить их планируют в июле, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Дом панельный, построен в 1960 году. Площадь кровли превышает 500 квадратных метров. Подрядчик уже демонтировал старое покрытие и разобрал изношенную стропильную систему.

Специалисты смонтировали новые стропила и обработали их огнебиозащитным составом. Также утеплили чердачное помещение и установили противопожарный люк для выхода на крышу. Строительная готовность объекта составляет 50%.

Сейчас рабочие ремонтируют вентиляционные шахты: восстановлена кирпичная кладка, поверхности оштукатурены и окрашены. Отремонтированы парапеты, смонтировано новое кровельное ограждение. Продолжается замена слуховых окон и фановых труб, обновление наружного водостока и установка снегозадержателей. Монтаж нового кровельного покрытия близится к завершению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.