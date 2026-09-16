В Назарьево Одинцовского округа запустили пробные топки газовой котельной

Администрация Одинцовского округа 15 сентября проверила готовность газовой котельной в поселке Назарьево к отопительному сезону и начала пробные топки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители администрации Одинцовского округа 15 сентября проверили готовность газовой котельной в поселке Назарьево к отопительному периоду и дали старт пробным топкам. Мощность объекта составляет 21,93 Гкал/ч.

Котельная полностью автоматизирована: котел запускают нажатием одной кнопки. Объект одним из первых присоединился к проекту «Цифровая котельная»: эксплуатационные журналы ведут в электронном виде, а датчики онлайн-контроля передают данные о температуре и давлении в подающем и обратном трубопроводах в правительство Московской области.

«При участии Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы здесь провели гидравлические испытания сетей и котлов. Специалисты МУП „ЖКХ ‚Назарьево‘“ промыли оборудование, проверили и отремонтировали запорную арматуру. Все необходимые работы выполнены, котельная готова к началу отопительного сезона», — сообщил Андрей Иванов.

Котельную построили в 1996 году. Она обеспечивает теплом 26 многоквартирных домов и четыре социальных объекта, услугой пользуются более 2,8 тыс. жителей.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.