В Наро-Фоминском округе завершен ремонт 75 подъездов

В Наро-Фоминском городском округе в 2024 году определено 110 подъездов, ремонт в которых пройдет в рамках софинасирования из бюджета округа, в рамках программы губернатора Московской области «Мой подъезд». В настоящее время ремонтные работы завершены в 75 подъездах. Ремонт ведется еще в 35 подъездах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также в двух подъездах проведены работы для участия в конкурсе «Тематический ремонт подъезда». В текущем 2024 году, главной темой конкурса является «Семья». В конкурсе принимают участие подъезды по следующим адресам:

г. Наро-Фоминск, ул. М. Куркоткина, д. 1, подъезд 4;

г. Верея, ул. Магистральная, д. 11, подъезд 1.

Эскизы рисунков согласованы с руководителем Наро-Фоминского отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области и жителями МКД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.