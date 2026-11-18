В Наро-Фоминском округе установят фонарь на Заречной в деревне Рождествено

Жители деревни Рождествено 18 ноября на срочной выездной встрече с местными властями обсудили нехватку освещения на улице Заречной. По итогам встречи решено в кратчайшие сроки установить дополнительный фонарь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поводом для выездной администрации стало коллективное обращение жителей деревни Рождествено Наро-Фоминского округа. Недостаток света на улице Заречной в темное время суток создавал неудобства и угрозу безопасности пешеходов и водителей.

Начальник территориального управления Верея Антон Миняев и специалисты МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» выслушали жителей и осмотрели проблемный участок. На встрече решили в кратчайшие сроки установить и подключить дополнительный уличный фонарь при въезде на этот участок Заречной.

Полноценную линию уличного освещения вдоль всей улицы планируют построить в 2027 году.

Участники встречи также обсудили текущие вопросы благоустройства и содержания деревни. Антон Миняев поблагодарил жителей за терпение, неравнодушие и активное участие в развитии населенного пункта.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.