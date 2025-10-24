В Наро-Фоминском округе проведут капремонт участков тепловых сетей

В Наро-Фоминском округе планируют капитально отремонтировать участки тепловых сетей от котельной № 21, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике регионе.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 21 в Наро-Фоминском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: „Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а от котельной № 21 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский г. о., территория пансионата „Нара“ (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки осуществить проектно-изыскательские работы и капитальный ремонт участков трубопроводов горячей воды общей протяженностью 554 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.