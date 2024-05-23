В Наро-Фоминском округе проведут капитальный ремонт сетей водоснабжения

В Наро-Фоминском округе планируют провести капитальный ремонт сетей водоснабжения. Окончание выполнения работ запланировано в 2025 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и Наро-Фоминского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения в Наро-Фоминском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения в Наро-Фоминском г. о. по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, ул. Осипенко, ул. Фрунзе, улицы Найдова-Железова-Фрунзе-Чапаева-пер. Полевой, ул. 1-я Кривоносовская, ул. Автодорожная.

Общая протяженность сетей — 5 821 п/м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.