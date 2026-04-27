В Наро-Фоминском округе прошел Всероссийский субботник

Повсеместно убрали накопившийся за зиму мусор, сухие ветки и траву, где необходимо — покрасили бордюры, металлические конструкции и даже элементы детских площадок. На каждой территории — свой план работ на день.

В поселке Селятино за несколько часов совместной работы собрали более шестнадцати кубометров отходов. В ближайшее время весь мусор вывезут специальные машины, и о нем уже ничто не будет напоминать.

В Апрелевке посадили две сотни саженцев пузыреплодника — этот красивый кустарник будет украшать 1-ю Заводскую улицу. «Зеленые» акции прошли и в Наро-Фоминске.

На набережной высадили сосны обыкновенные, а в Центральном парке — горные сосны. Кроме того, малыши-эколята с мамами помогли засеять семенами цветов парковые клумбы.

«Наши города и поселки преображаются. И каждый из нас вкладывает в это общее дело свои силы. Субботники прошли по всему округу. Жители — кто с метлой, кто с граблями — навели порядок на своих территориях. Но субботник — не только про чистоту. Это и вклад в будущее», — сказал глава округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.