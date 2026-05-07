В Наро-Фоминском округе подвели итоги конкурса «Вода для Победы»

Творческий конкурс детского рисунка «Вода для Победы» прошел в Наро-Фоминском городском округе в преддверии Дня Победы. Его участниками стали дети сотрудников водоканала в возрасте от 5 до 14 лет, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наро-Фоминский водоканал подвел итоги конкурса, посвященного роли воды в годы Великой Отечественной войны. Тема была выбрана не случайно: в военное время вода являлась важнейшим ресурсом, от которого зависели выживание и боеспособность армии.

Инженерные войска обеспечивали фронт питьевой водой в сложнейших условиях. Специалисты добывали ее из природных источников, очищали и доставляли непосредственно в подразделения.

Все участники конкурса получат сладкие призы. Лучшие рисунки представят на выставке в центральном офисе Наро-Фоминского водоканала. Организаторы отметили, что через творчество дети смогли глубже понять подвиг предков и осознать значение воды в достижении Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.