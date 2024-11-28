В Наро-Фоминском округе модернизировали 6 объектов теплоснабжения

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Ежегодно в государственной программе по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности предусматриваются средства на строительство и капитальный ремонт объектов теплоснабжения Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На 2024 год в программу было включено 6 крупных объектов, ремонтные работы на которых значительно улучшили качество услуг теплоснабжения для населения Наро-Фоминского округа.

Капитальный ремонт котельной № 43 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова (строительная готовность объекта — 91%);

Капитальный ремонт котельной № 58 (в части замены 2 котлов) по адресу: г. Апрелевка, ул. Дубки (строительная готовность объекта — 100%);

Строительство БМК на 1,0 МВт на территории Апрелевкой больницы по адресу: г. Апрелевка, ул. Февральская 40 (строительная готовность объекта - 100%);

Строительство участков тепловых сетей (закольцовка) от котельной № 7 для подключения жилых домов № 2, 4, 6 по адресу: г. о. Наро-Фоминск, ул. Ленина (строительная готовность объекта — 100%).

Сети горячего водоснабжения от ЦТП № 31 до ТК-23 котельной № 43 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова (строительная готовность объекта — 100%);

Капитальный ремонт ЦТП № 31 котельной № 43 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова (строительная готовность объекта — 97%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.