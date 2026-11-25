Коммунальные службы Наро-Фоминского округа ведут круглосуточную уборку после сильного снегопада. На территории работают 160 дворников и 62 единицы техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мощный балканский циклон принес в Наро-Фоминский округ сильный снегопад. По данным синоптиков, за сутки в Подмосковье выпало почти 60% месячной нормы осадков.

Глава Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько рассказал, что тяжелую уборочную технику вывели на дороги еще ночью. С раннего утра бригады очищают проезжую часть и тротуары, проводят противогололедную обработку. Последствия снегопада круглосуточно устраняют 160 дворников и 62 единицы техники.

Уборка идет по установленным нормативам. В приоритете — основные магистрали, опасные участки, подходы к социально значимым объектам, тротуары и пешеходные зоны.

Глава округа попросил жителей учитывать погодные условия, по возможности пользоваться общественным транспортом, быть внимательными на дорогах и не мешать работе техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.