Робот-доставщик не поделил дорогу с самокатом и безжалостно сбил его. Забавный инцидент произошел в Москве, сообщает «112» .

Противостояние двух машин запечатлели прохожие. В кадре изображено, как робот едет по краю тротуара, но наталкивается на самокат.

Доставщик пытается проехать дальше, но не может. В итоге он толкает СИМ.

Самокат падает в сторону, а робот-победитель проезжает дальше как ни в чем не бывало.

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