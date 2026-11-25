Работники «Клинского городского хозяйства» 25 ноября вышли на уборку улиц после снегопада Wilka. В работах задействованы 125 человек и 74 единицы техники без учета сотрудников управляющих компаний и подрядчиков.

По состоянию на 11:00 снегопад Wilka в Клину продолжается. По прогнозам синоптиков, он завершится к концу дня. Последствия снегопада устраняют дворники и работники на коммунально-дорожной технике.

На улице М. Балакирева в сторону улицы К. Маркса две комбинированные дорожные машины убрали снег и обработали покрытие песком.

В сквере имени Афанасьева начали расчистку большой пешеходной зоны трактором с ковшом. На улице Гагарина дворники убирают тротуар лопатами и метлами.

Один из них, Вячеслав, приступил к уборке закрепленной территории в 6:10. По его словам, зиму он встретил на отлично и с прекрасным настроением. Вячеслав отметил, что прохожие улыбаются и желают ему здоровья.

Автор текста и медиа — Данила Кирьянов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.