В Наро-Фоминском округе капитально отремонтируют котельную

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 21 в Наро-Фоминском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта теплоснабжения по мероприятию: „Капитальный ремонт котельной № 21 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский округ, территория „Пансионат „Нара“, д. 1 соор. 13 (в т. ч.ПИР)».

Планируемая производительность котельной — 10,48 тыс. кВт.ч.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.