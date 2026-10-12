В Наро-Фоминском округе готовят дорожную технику и запасы реагентов к зиме

Коммунальные службы Наро-Фоминского округа переводят технику на зимний режим и запасают материалы для обработки дорог, одновременно продолжая осеннюю уборку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Наро-Фоминск» работают 370 специалистов. Они ежедневно поддерживают порядок на улицах, заранее оценивают риски и проверяют ресурсы для оперативного реагирования на гололед и обильные снегопады.

Прогноз погоды пока не обещает наступления зимних условий. Работники убирают листву и траву, следят за чистотой и безопасностью проезжих частей и дворов. Параллельно они меняют навесное оборудование техники — ковши, щетки и отвалы — и расконсервируют машины, которые используют только зимой.

Возможности службы расширила техника, поступившая в этом году: универсальная вакуумно-подметальная машина, четыре трактора, грейдер и экскаватор-погрузчик.

На склады заранее завозят песок, соль и реагенты для зимнего содержания дорог. Начальник отдела транспорта МБУ Руслан Бугера сообщил, что коллектив готов к любым погодным условиям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.