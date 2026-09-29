В Наро-Фоминском округе 1 октября начнут отопительный сезон

сегодня в 15:26

Отопительный сезон в Наро-Фоминском округе начнется 1 октября. Первыми тепло получат детские сады, школы и учреждения здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько подписал постановление о начале отопительного сезона 1 октября. Первыми к теплу подключат детские сады, школы и учреждения здравоохранения.

Коммунальные службы завершают подготовку инфраструктуры: проверяют сети, проводят регламентные работы и тестируют оборудование.

После социальных объектов отопление начнут подавать в многоквартирные дома — по установленному графику и при устойчивом понижении среднесуточной температуры. О ходе запуска системы и сроках подачи тепла в дома администрация округа будет сообщать через официальные каналы связи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.