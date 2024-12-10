В Наро-Фоминске завершилось строительство дополнительной линии освещения

В Наро-Фоминске на прошлой неделе завершилось строительство дополнительной линии освещения в деревне Санники. В рамках проекта было установлено 30 опор и 30 светильников, что значительно улучшило освещенность территории. Протяженность новой линии составила 1 100 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот проект направлен на повышение безопасности местных жителей, особенно в вечернее и ночное время, а также на создание более комфортной городской среды. Мы уверены, что наличие дополнительного освещения сделает прогулки по деревне более приятными и безопасными.

Работа по установке линии была установлена подрядной организацией по заказу территориального управления Апрелевка. Напомним, что безаварийную работу уличной системы освещения в г. Апрелевка обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.