В Наро-Фоминске запланирован капремонт котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной в г. Апрелевка Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение реконструкции котельной № 19 по адресу: Московская область, г. о. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, ул. Августовская (в т. ч. ПИР). Здание котельной 3-этажное кирпичное/панельное, 1963 года постройки. Общая площадь — 1 272,2 кв. метров.

«Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Наро-Фоминского городского округа», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.