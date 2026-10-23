сегодня в 15:05

В Наро-Фоминске рассмотрели обращения жителей по ЖКХ и благоустройству

Представители администрации 22 октября встретились с жителями дома № 167 на улице Маршала Жукова в Наро-Фоминске и обсудили отопление, утепление квартиры и благоустройство двора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече мать участника специальной военной операции попросила утеплить квартиру. Администрация взяла обращение на контроль и прорабатывает вопрос совместно с профильными службами.

Еще одна жительница пожаловалась на холодные батареи. Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков лично измерил температуру в квартире. Проверка не выявила нарушений: температура соответствует установленным нормативам.

Участники встречи также обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства дворовой территории. Все обращения и предложения жителей передали в работу управляющей компании «НАРА».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.