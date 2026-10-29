В Наро-Фоминске провели срочные выездные встречи по проблемам двух домов

Представители власти 29 октября провели срочные встречи с жителями домов № 5 и № 21 на Латышской улице в Наро-Фоминске. На выездной администрации обсудили поступление воды в подвал и перебои с отоплением, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречи организовали по обращениям жителей. В них участвовали начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин и председатель совета депутатов округа Геннадий Пензов.

Жители дома № 5 сообщили о поступлении воды в подвал. Представитель управляющей компании обозначил сроки просушки помещения и замены вышедших из строя коммуникаций. Сотрудникам территориального управления поручили помочь организовать общее собрание собственников, чтобы поставить вопрос о переносе капремонта дома на более ранний срок.

В доме № 21 обсудили перебои с теплоснабжением. По информации представителя УК «Нара», неисправность находится в квартире на верхнем этаже. Отсутствие доступа в помещение мешает специалистам устранить ее, поэтому проблема возникает повторно.

Участники встречи обсудили дальнейшие действия для доступа технического специалиста в квартиру. Если договориться с собственниками не удастся, вопрос будут решать в установленном законом порядке с привлечением уполномоченных органов.

Территориальное управление Наро-Фоминск держит исполнение намеченных мероприятий на постоянном контроле.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.