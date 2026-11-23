В Наро-Фоминске отремонтировали подъезд и территорию у дома на Полубоярова

Сотрудники ООО «УК НАРО-ФОМИНСК СЕРВИС» к 23 ноября завершили ремонт подъезда и участка перед входом в дом № 5 на улице Полубоярова в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы выполнили в рамках планового текущего содержания многоквартирных домов. У входа в подъезд отремонтировали бетонные ступени: устранили сколы и неровности, которые могли мешать безопасному передвижению жителей, особенно в осенне-зимний период.

Внутри подъезда мастера проверили напольное покрытие и заменили все участки с поврежденной и отслоившейся плиткой. На первом этаже зашпаклевали дефекты отделки стен и покрасили поверхности.

Перед входом в дом сотрудники управляющей компании устранили просадку грунта. Они выровняли основание, ликвидировали провалы и заново уложили тротуарную плитку. Работы позволили восстановить ровную поверхность пешеходной зоны и предотвратить скопление воды у фундамента.

Такие мероприятия проводят в Наро-Фоминске регулярно, чтобы поддерживать состояние домов и предупреждать более серьезные повреждения конструкций. Жители дома № 5 на улице Полубоярова оценили изменения и поблагодарили работников за выполнение заявок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.