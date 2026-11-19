В Наро-Фоминске обсудили жалобы на отопление в домах на Латышской улице

Руководство территориального управления Наро-Фоминск 18 ноября встретилось с жителями домов № 5 и № 17 на Латышской улице. Участники обсудили качество отопления, состояние коммуникаций и установку домофонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководство территориального управления Наро-Фоминск 18 ноября провело плановые выездные встречи с жителями домов № 5 и № 17 на Латышской улице. Основными темами стали содержание жилого фонда и работа коммунальных служб.

Жители дома № 5 пожаловались на недостаточное отопление в некоторых квартирах. Начальник теруправления Евгений Клюшкин поручил сформировать комиссию из представителей управления, МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа», управляющей компании «Нара» и самих заявителей. Она обследует подвальные трубопроводы и определит необходимый объем их замены. В план ремонта также включили расчистку входной группы в подвал и восстановление ее кровельного покрытия.

В доме № 17 комиссия совместно с представителями УК «Нара» проверила общедомовые инженерные коммуникации. Осмотр показал, что система отопления работает в штатном режиме. Причины локальных перебоев с подачей тепла в отдельные квартиры сотрудники управляющей компании оперативно рассмотрят в индивидуальном порядке.

Жителям обоих домов повторно разъяснили порядок действий и согласования при установке нового домофонного оборудования в подъездах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.