Регистрация в другом районе сама по себе не дает поликлинике права отказать пациенту в прикреплении. Учреждение должно подтвердить объективные ограничения, пояснила адвокат Мария Стойко, сообщает АБН24 .

Жительница Самары после переезда попыталась выбрать удобную поликлинику. Учреждение отклонило заявление через Госуслуги из-за несоответствия территории обслуживания. Личное обращение результата не дало.

По словам адвоката Марии Стойко, статья 21 Федерального закона № 323-ФЗ закрепляет право выбора медицинской организации. Однако нехватка ресурсов может стать основанием для отказа.

«Однако для этого недостаточно сослаться на несоответствие контингенту, обслуживаемому участком. Медицинская организация должна подтвердить реальную перегруженность конкретными показателями: нормативной численностью участка, фактическим количеством прикрепленных пациентов и размером превышения установленной нормы. Если таких сведений нет, а единственным аргументом остается то, что адрес заявителя не относится к территории обслуживания, отказ юридически несостоятелен. При этом обязанность доказать законность принятого решения лежит на медицинской организации», — подчеркнула Стойко.

Адвокат посоветовала сохранить уведомление об отказе и обратиться в страховую компанию, Росздравнадзор или прокуратуру. Экстренную и неотложную помощь обязаны оказывать независимо от прикрепления.

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