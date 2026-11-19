Диктант пройдет в Химкинском лицее по адресу: ул. Машинцева, 6, 1-й этаж, кабинет 101. Зарегистрироваться можно по электронной почте licei17@mail.ru или лично на площадке. Для входа на территорию и в здание необходим паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. С собой нужно взять ручку с черными или синими чернилами.

22 ноября с 11:00 до 12:00 состоятся сбор участников, регистрация и выдача бланков. С 12:00 до 12:15 пройдут викторина и инструктаж, с 12:15 до 13:00 — написание диктанта. Заполненные бланки соберут с 13:00 до 13:10, после чего площадка закроется.

Принять участие дистанционно можно с 22 ноября по 10 декабря на сайте «Географического диктанта». Предварительная регистрация для онлайн-формата не требуется. На сайте акции также можно найти ближайшую очную площадку.

Русское географическое общество проводит акцию ежегодно с 2015 года. Она объединяет людей разных возрастов и профессий, интересующихся географией России. За 45 минут участникам предстоит ответить на 40 вопросов: 10 заданий на общеизвестные факты принесут до 10 баллов, а 30 вопросов повышенной сложности — до 30 баллов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.