В Наро-Фоминске обновляют уличное освещение на Школьной улице

Модернизация уличного освещения продолжается у дома № 8 на Школьной улице в Наро-Фоминске. Старые опоры демонтируют, а воздушные линии переносят на новые конструкции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» спилили дерево у дома № 8 на Школьной улице. Это потребовалось для переноса воздушных линий со старых опор на современные мачты.

Зеленые насаждения полностью перекрывали доступ к линиям электропередачи и создавали угрозу повреждения новых коммуникаций. Без предварительного освобождения пространства безопасно выполнить перенос было невозможно.

Старые опоры освещения постепенно демонтируют, провода переводят на новые конструкции. После переноса линий сотрудники смогут завершить текущий этап модернизации.

Обновление сети позволит повысить надежность электроснабжения и качество освещения улицы. Новые опоры и коммуникации обеспечат стабильную работу фонарей в любое время года, в том числе при неблагоприятной погоде.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.