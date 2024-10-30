В Наро-Фоминске объявлен конкурс на капитальный ремонт котельной № 4

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной № 4 в Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации котельной № 4 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Московская, зд. 40 д.

Существующая котельная № 4 номинальной мощностью 19,5 Гкал/час (22,8МВт), год ввода в эксплуатацию — 1979. Назначение объекта — теплоснабжение объектов коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского г. о. Планируется демонтаж 2-х котлов, горелок и др. элементов, а также монтаж 2-х водогрейных котлов аналогичной мощности в соответствии с разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документацией, монтаж автоматики регулирования и автоматики безопасности, и другие мероприятия строительно-монтажных работ.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.