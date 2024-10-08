В Наро-Фоминске объявлен конкурс на капитальный ремонт котельной № 14

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной № 14 в Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Капитальный ремонт котельной № 14 по адресу: Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65 (в т. ч. ПИР). Существующая котельная № 14 номинальной мощностью 12,675 Гкал/час (14,74 МВт), год ввода в эксплуатацию 1965.

Планируется демонтаж 3-х паровых котлов, горелок, дымососов и вентиляторов, теплообменников ГВС, а также монтаж трех водотрубных котлов, монтаж автоматики регулирования и автоматики безопасности, и другие мероприятия строительно-монтажных работ.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Наро-Фоминский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.