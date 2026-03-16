В Наро-Фоминске наградили работников ЖКХ в ДК «Созвездие»

Торжественное мероприятие ко Дню работников бытового обслуживания и ЖКХ прошло 15 марта во Дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске. Специалистам коммунальных и сервисных служб вручили почетные грамоты и благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во Дворце культуры «Созвездие» чествовали сотрудников сферы ЖКХ и бытового обслуживания, чей труд обеспечивает комфорт и безопасность жителей округа. В зале собрались представители разных служб — от работников, отвечающих за чистоту улиц, до специалистов, контролирующих отопление и состояние кровель.

Со сцены прозвучали слова благодарности, лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма за профессионализм и вклад в развитие округа.

«Это люди особой закалки, готовые прийти на помощь в любой час дня и ночи», — отметили ведущие вечера.

Сфера ЖКХ требует постоянной готовности к нештатным ситуациям и нередко сталкивается с критикой. Однако именно эти специалисты ежедневно обеспечивают стабильную работу коммунальной инфраструктуры и оперативно устраняют аварии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети МР», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.