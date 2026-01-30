В Наро-Фоминске идет битва за чистые от снега дороги и территории

Масштабные работы по расчистке от снега прямо сейчас продолжаются в Наро-Фоминске. Коммунальные службы работают на разных направлениях: от километров магистральных дорог до локальных городских территорий.

Ответственность разделена между службами. ГКУ «Мосавтодор» расчищает региональные трассы, такие как дорога до п. Васильчиново протяженностью 17 км. МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» отвечает за городские улицы. Сегодня техника была задействована на уборке улицы Ленина. Также были расчищены подходы к Колледжу РПА Минюста России в Наро-Фоминске. Работы велись и на улице пл. Свободы.

Параллельно работники городских парков расчищают пешеходные зоны и места отдыха. В частности, велась уборка в парке Воровского и на пешеходной территории в парке «Памяти». В то же время Управляющая компания «Воскресенский» ведет работу на конкретных объектах своей зоны ответственности. Ее задача — освободить от снега точные площади: благоустроенную набережную площадью 25 000 м², парковку у торгового центра (17 000 м²) и его крышу (22 000 м²) для предотвращения образования сосулек и снижения нагрузки.

Таким образом, одни службы обеспечивают проезд по километрам дорог, другие — чистоту и безопасность на ключевых городских площадях, в парках и на конкретных объектах.

