В Наро-Фоминске 25 сентября проверили работы в доме на улице Ленина

Представители администрации и управляющей компании 25 сентября повторно встретились с жителями дома № 11 на улице Ленина в Наро-Фоминске, чтобы проверить исполнение их обращений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Управляющая компания отремонтировала водосточные трубы, расчистила навесные балконы от мусора и наледи, а также покрасила двери подъездов. Состояние дома представители администрации и компании оценили на повторной встрече с жителями 25 сентября.

Нерешенные обращения внесли в протокол встречи. Специалисты определят сроки выполнения работ и необходимые ресурсы. Жителям будут сообщать о ходе решения каждого вопроса.

«Мы оперативно берем в работу все сигналы жителей и стараемся закрывать обращения в сжатые сроки», — отметил Евгений Клюшкин.

Работа по дому № 11 продолжается. Следующие этапы согласуют с жителями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.