В мытищинском «Датском квартале» перенесут контейнерную площадку для мусора

Встречу с жителями жилого комплекса с участием специалистов администрации округа и собственника нового ТЦ «Датский квартал» инициировало управление потребительского рынка и услуг. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Большую часть недавно открытого торгового центра пока занимает основной арендатор — магазин «Магнит». При постройке микрорайона было определено и место для мусорной контейнерной площадки этого торгового объекта.

В настоящее время проводятся согласования на размещение этой площадки с управлением ЖКХ и региональным оператором. Договор еще не заключен, а площадка есть. И она в удобной доступности для жителей, которые спокойно оставляют мусор там, где нельзя. Возле закрытой контейнерной площадки, находящейся на территории торгового объекта.

«У регионального оператора свои требования по обеспечению подъезда к мусорным контейнерам, управление ЖКХ также отказало в размещении площадки на этом месте. Но мусор уже складируют. Нами создана рабочая группа. Выехали на место, чтобы логично разобраться со сложившейся ситуацией с полным соблюдением законодательства и существующих нормативов», — пояснила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова.

В ходе встречи рассмотрели несколько вариантов решения проблемы. Члены комиссии вместе с представителями управляющей компании и собственника торгового центра обошли территорию и нашли место, куда можно эту контейнерную площадку перенести без ущерба для жителей и предпринимателей. Этот вопрос будет вынесен на ближайшее рассмотрение межведомственных комиссий профильных служб администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.