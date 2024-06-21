сегодня в 17:27

В Мытищах в этом году приводят в порядок 21 дворовую территорию

В Мытищах в этом году приводят в порядок более 20 дворовых территорий. Асфальтовое покрытие во дворах, где это требуется, заменят до 1 сентября, передает пресс-служба администрации городского округа.

На сегодняшний день работы ведутся по 8 адресам: ул. Юбилейная, д. 40 к. 2; ул. В. Волошиной, д. 18 с. Марфино ул. Зеленая д. 7, 7а, 9 ул. Борисовка, д. 4 ул. Щербакова, д. 3А ул. Крупской, д. 10 ул. 1-я Крестьянская, д. 35, д. 37, д. 39 ул. Крупской, д. 13.

В рамках комплексного благоустройства здесь устанавливаются детские игровые площадки, обустраиваются пешеходные дорожки и уличное освещение. Эти дворы будут обновлены до 1 июля.

Также благоустраиваются дворовые территории: территория Мытищи -16, ул. Зеленая д. 4, 5, 6, 7 ул. Железнодорожная д. 52 ул. Колпакова д. 34 к.2 ул. Юбилейная д. 39 к.2 По данным адресам планируетсязавершить все работы до 1 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.