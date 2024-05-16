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В Мытищах в этом году будет капитально отремонтировано порядка 80 домов

В Мытищах в этом году будет капитально отремонтировано порядка 80 домов, передает пресс-служба администрации городского округа.

На ул. Колпакова, 6 ремонтируется кровельное покрытие. До конца июня работы планируют завершить, потом управляющая компания восстановит цоколь.

В доме 1/24 по ул. Колпакова в этом году отремонтируют фасад. Во время встречи с подрядчиком заместитель главы г. о. Мытищи Иван Яськив обсудил технологию проведения работ, чтобы сохранить его исторический вид.

В городском округе Мытищи, согласно краткосрочному плану на 2023–2025 годы, капитальный ремонт предстоит провести в 151 многоквартирном доме. В работе находятся 7, до конца 2024 года запланировано отремонтировать 80.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.