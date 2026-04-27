В Мытищах устраняют последствия апрельского снегопада

Коммунальные службы городского округа Мытищи 27 апреля работают в усиленном режиме после снегопада, который прошел вслед за дождями. На уборку вышли более 80 дворников и 12 единиц техники, проводится расчистка и противогололедная обработка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.